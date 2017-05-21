|
Магазины Zara, Bershka, Zara Home обещают открыть в Минске в августе. Inditex подбирает персонал
Магазины компании Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Massimo Dutti) откроются в Минске в августе этого года,
На сайте inditexcareers.com
«Мы ищем самых преданных своему делу профессионалов, которые обожают моду и готовы справиться с любой задачей, работая в динамичном бизнес; кто готов разделить наше видение на обслуживание клиентов, предоставляя лучшие возможности нашим покупателям, удовлетворяя их потребности», — говорится на сайте inditexcareers.com.
К примеру, в Massimo Dutti ищут заместителя заведующего магазином. Соискатель должен быть с опытом работы на аналогичной позиции от 1 года, обладать чувством стиля, интересоваться индустрией моды, уметь работать самостоятельно и в команде. Знание английского или испанского языка приветствуется.
В магазин Bershka
В Zara
На сайте hh.ru
На сайте RetailStars, который специализируется на поиске работников торговли в Беларуси и России,
Напомним, руководство торгового центра Dana Mall в январе нынешнего года косвенно
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Магазины компании Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Massimo Dutti) откроются в Минске в августе этого года, сообщается на сайте inditexcareers.com. Как анонсируется, магазины...
|
Архив (Разное)
Комментарии