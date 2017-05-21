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Магазины Zara, Bershka, Zara Home обещают открыть в Минске в августе. Inditex подбирает персонал

22.05.2017 13:24 — Разное | Tut.by  
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Магазины компании Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Massimo Dutti) откроются в Минске в августе этого года, сообщается на сайте inditexcareers.com. Как анонсируется, магазины известного бренда появятся в торговом центре Dana Mall. Отметим, что это уже не первый раз сообщается об их открытии в Минске.


Фото: Reuters

На сайте inditexcareers.com значится 6 вакансий для минских магазинов — Bershka, Massimo Dutti и Zara.

«Мы ищем самых преданных своему делу профессионалов, которые обожают моду и готовы справиться с любой задачей, работая в динамичном бизнес; кто готов разделить наше видение на обслуживание клиентов, предоставляя лучшие возможности нашим покупателям, удовлетворяя их потребности», — говорится на сайте inditexcareers.com.


Скрин с сайта inditexcareers.com

К примеру, в Massimo Dutti ищут заместителя заведующего магазином. Соискатель должен быть с опытом работы на аналогичной позиции от 1 года, обладать чувством стиля, интересоваться индустрией моды, уметь работать самостоятельно и в команде. Знание английского или испанского языка приветствуется.

В магазин Bershka требуется старший кассир. Наниматель обещает «достойную стабильную зарплату и бонусы от продаж». Из требований — интерес к моде, чувство стиля, активная жизненная позиция, нацеленность на результат, желание работать на кассе, хорошие коммуникативные навыки, грамотная речь.

В Zara ищут продавца, но о сроках открытия магазина конкретной в этой вакансии не сообщается. Напомним, в апреле в Минске набирали активно искали персонал в магазины, в том числе — бухгалтера, директора и администратора магазина, менеджера отдела, старшего кассира.

На сайте hh.ru размещено несколько вакансий в минский магазин Zara Home, в том числе старшего кассира, менеджера магазина и старшего продавца.

На сайте RetailStars, который специализируется на поиске работников торговли в Беларуси и России, сообщается, что в Минске подыскивают персонал в Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Massimo Dutti. Планируется, что в столице появится по два магазина каждого из брендов — в ТЦ Dana Mall или в ТЦ Green City.

Напомним, руководство торгового центра Dana Mall в январе нынешнего года косвенно анонсировало открытие магазина Zara к сентябрю, но официальная информация до сих пор не была озвучена.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
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Магазины компании Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Massimo Dutti) откроются в Минске в августе этого года, сообщается на сайте inditexcareers.com. Как анонсируется, магазины...

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