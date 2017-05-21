|
Велоклуб "Минск" завоевали 10 медалей на домашнем Гран-при
Богатый урожай наград собрали гонщики велосипедного клуба
Велодром «Минск-Арена» принимал «Гран-при Минска» уже в четвертый раз. И с каждым годом популярность и уровень соревнований растут. В 2017 году минский старт собрал рекордное количество участников – 178 спортсменов, представлявших 26 команд из 13 стран.
Наибольшее количество участников делегировала Беларусь, традиционно внушительным было представительство России, Украины и Казахстана. Делегации Польши, Словакии, Финляндии, Литвы , если и уступали им по только по численности, но никак не по уровню. Также прислали своих гонщиков в Минск Греция, Латвия, Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан.
Так что хозяев соревнований ждала серьезная конкуренция. Однако гонщики «Минска» не ударили в грязь лицом и порадовали высокими результатами и местами.
В командной гонке у мужчин минский квартет в составе Романа Тишкова, Олег Агиевича, Михаила Шеметова и Романа Романова выиграл квалификацию, а затем в финале оказался сильнее национальной команды Беларуси.
В женской командной гонке «Минск» также не остался без медалей. Татьяна Шаракова, Анна Терех, Марина Шевченко и Анастасия Сафонова завоевали второе место, пропустив вперед только национальную команду Беларуси.
Острая и бескомпромиссная борьба развернулась в индивидуальных видах.
Свой класс подтвердили гонщики «Минска», рекордсмены Беларуси Владислав Новик и Михаил Шеметов. Новик выиграл «золото» в гите 1000 метров, а Шеметов в финальном заезде индивидуальной гонки преследования был быстрее своего одноклубника Романа Тишкова.
У женщин в индивидуальной гонке преследования третий результат показала гонщица «Минска» Анна Терех.
Не остались минчане без подиумов и в групповых гонках. В гонке по очкам у женщин второе место заняла Татьяна Шаракова, а в этом виде у мужчин третьим был Роман Романов.
Еще одну медаль «Минску» принес Роман Тишков, завершивший выступление в омниуме на третьей позиции.
В шаге от победы в Мэдисоне был столичный тандем Михаил Шеметов – Роман Тишков. Наши ребята до последнего финиша претендовали на «золото», но все-таки остались вторыми.
В целом, выступление трековой команды велоклуба «Минск» на домашнем «Гран-при» можно признать вполне успешным. Как, впрочем, и сами соревнования, которые по оценкам участников и международных комиссаров вновь прошли на высоком уровне.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Богатый урожай наград собрали гонщики велосипедного клуба "Минск" на прошедших в белорусской столице международных соревнованиях по велоспорту на треке "Гран-при...
|
Архив (Разное)
Комментарии