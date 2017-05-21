Богатый урожай наград собрали гонщики велосипедного клуба «Минск» на прошедших в белорусской столице международных соревнованиях по велоспорту на треке «Гран-при Минска-2017». Столичные спортсмены завоевали десять медалей, из них три высшего достоинства.



Фото: minskcyclingclub.by

Велодром «Минск-Арена» принимал «Гран-при Минска» уже в четвертый раз. И с каждым годом популярность и уровень соревнований растут. В 2017 году минский старт собрал рекордное количество участников – 178 спортсменов, представлявших 26 команд из 13 стран.

Наибольшее количество участников делегировала Беларусь, традиционно внушительным было представительство России, Украины и Казахстана. Делегации Польши, Словакии, Финляндии, Литвы , если и уступали им по только по численности, но никак не по уровню. Также прислали своих гонщиков в Минск Греция, Латвия, Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан.

Так что хозяев соревнований ждала серьезная конкуренция. Однако гонщики «Минска» не ударили в грязь лицом и порадовали высокими результатами и местами.

В командной гонке у мужчин минский квартет в составе Романа Тишкова, Олег Агиевича, Михаила Шеметова и Романа Романова выиграл квалификацию, а затем в финале оказался сильнее национальной команды Беларуси.

В женской командной гонке «Минск» также не остался без медалей. Татьяна Шаракова, Анна Терех, Марина Шевченко и Анастасия Сафонова завоевали второе место, пропустив вперед только национальную команду Беларуси.

Острая и бескомпромиссная борьба развернулась в индивидуальных видах.

Свой класс подтвердили гонщики «Минска», рекордсмены Беларуси Владислав Новик и Михаил Шеметов. Новик выиграл «золото» в гите 1000 метров, а Шеметов в финальном заезде индивидуальной гонки преследования был быстрее своего одноклубника Романа Тишкова.

У женщин в индивидуальной гонке преследования третий результат показала гонщица «Минска» Анна Терех.

Не остались минчане без подиумов и в групповых гонках. В гонке по очкам у женщин второе место заняла Татьяна Шаракова, а в этом виде у мужчин третьим был Роман Романов.

Еще одну медаль «Минску» принес Роман Тишков, завершивший выступление в омниуме на третьей позиции.

В шаге от победы в Мэдисоне был столичный тандем Михаил Шеметов – Роман Тишков. Наши ребята до последнего финиша претендовали на «золото», но все-таки остались вторыми.

В целом, выступление трековой команды велоклуба «Минск» на домашнем «Гран-при» можно признать вполне успешным. Как, впрочем, и сами соревнования, которые по оценкам участников и международных комиссаров вновь прошли на высоком уровне.