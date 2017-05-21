Рябов: будет умеренно-теплая и неустойчивая погода

МИНСК, 22 мая — Sputnik. Синоптики обещают на неделе неустойчивую погоду, в ряде регионов ожидаются дожди, грозы, но температурный фон будет в пределах климатической нормы, сообщили в Гидромете.

"Умеренно-теплая и неустойчивая погода ожидается в Беларуси на этой неделе. Теплее будет по юго-западу, немного по свежее по северо-востоку страны. Средняя температура воздуха в третьей декаде мая по Беларуси ожидается около климатической нормы +14..+16°C градусов", — сообщил Sputnik в понедельник начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

По его словам, во вторник ночью в отдельных районах ожидаются небольшие дожди, днем по югу кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура ночью +6..+13°C, днем +18..+23°C, по югу до +25°C.

В среду в отдельных районах страны, а днем по Витебской, Гомельской, Могилевской областям на большей части территории прогнозируются кратковременные дожди, днем по юго-востоку республики грозы. Ночью будет +6..+13°C, днем +17..+23°C, по северу +15..+16°C, сказал синоптик

В четверг в отдельных районах республики также ожидаются кратковременные дожди, по юго-востоку грозы. Температура ночью от +5°C на северо-западе до +13°C на юго-востоке страны, днем +16..+23°C, сказал Рябов.

26 мая, в пятницу, погоду будет определять атмосферный фронт с Западной Европы и принесет дожди уже на большую часть территории страны, днем в отдельных районах грозы. Ночью и утром ожидается слабый туман, температура ночью +5..+12°C, днем +13..+20°C.

По его словам, выходные дни ожидается преимущественно без осадков, лишь в субботу по востоку, а в воскресенье по северо-востоку пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью в субботу-воскресенье будет +3..+10°C, днем +16.. +22°C, в восточных районах +13..+15°C, по западу в воскресенье ожидается +23..+26°C.