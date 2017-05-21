Выбираем люстру



Купить люстру — дело непростое. Рынок переполнен количеством предложений. Но при выборе этого товара нужно учитывать не только личные предпочтения, но и ряд важных факторов.





Критерии выбора люстры

Выбирая люстру, уделите внимание ее стилю. Он должен соответствовать дизайну вашего интерьера.

Учтите размеры. Изделие надо выбирать, в соответствии с габаритами комнаты.

Не забывайте учитывать вид уже установленного в комнате выключателя. При обычном клавишном выключателе подойдет любая люстра, а вот если у вас установлен диммер, следует проконсультироваться с продавцом о совместимости выбранной модели .

Если вы хотите получить рассеянный свет, то выбирайте плафоны, которые направлены вверх: идеально подойдут такие светильники в спальню.

Собираясь купить люстру с множеством мелких декоративных элементов, покупатель должен помнить о необходимости убирать пыль со светильника и соизмерять свои силы с особенностями уборки.

Не забудьте и про цвет, который также нужно выбирать под интерьер. Классическим интерьерам подойдут нейтральные цвета, а современным и в стиле минимализма — цветные модели.

По типу люстры бывают потолочными и подвесными. Потолочные — отличный вариант для комнаты с низкими потолками.

Еще один важный критерий — мощность. Например, гостиной, если в ней не будет других источников света, необходимо яркое освещение. Следовательно, ей потребуется 20 Ватт на м². Детская — комната со средним освещением. Ей нужно от 15 до 18 Ватт на м². А для спален с приглушенным светом достаточно от 10 до 12 Ватт на м². Помните, что лампы не должны превышать предел допустимой мощности осветительного прибора.

Какой должна быть люстра в детскую?





Светильник в детской должен быть практичным и безопасным: подойдет плафон из текстиля или пластика.

Расцветки, формы светильников для детской разнообразны. Можно купить модели в виде мультипликационных героев, ракет, космических кораблей и т.д. Однако по мере взросления ребенка ее придется заменить.

В детскую комнату подойдут светодиодные лампы. Обращайте внимание на производителей: немецкие, итальянские, чешские, австрийские изделия, как правило, отличает высокое качество.

Идеальная люстра для гостиной





Чтобы купить люстру для гостиной, нужно учесть следующее:

освещение должно быть максимально ярким, что связано с большими габаритами комнаты. Для гостиных выбирают модель как минимум с 3-мя плафонами;

при высоких потолках идеально купить люстру массивную. Она выглядит нарядно и торжественно. Подвесные светильники хорошо вписываются в интерьеры в стиле кантри, минимализма, классики. При низких потолках подойдут практичные потолочные модели;

форма изделия зависит от стиля интерьера. Светильники с изогнутыми и прямыми линиями подходят для хай-тека, модерна, классики, округлые формы — для стилей прованс и кантри.

Правильные светильники для натяжного потолка





Выбрать люстру для натяжного потолка непросто: нужно учитывать нюансы. Прежде всего конструкция должна быть такой, чтобы поток света не устремлялся на потолок, иначе материал может деформироваться. Плафоны предпочтительней выбрать закрытые. Однако выбирая глянцевый натяжной потолок, вы можете остановиться на моделях светильников, направленных вверх: таким образом вы сможете удвоить освещение в помещении. Но важно устанавливать в таком случае лампы с низкой теплоотдачей.

Не выбирайте массивные модели: они делают помещение визуально ниже. К натяжным потолкам рекомендуется купить подвесные светильники, к которым нужно подбирать энергосберегающие, светодиодные лампы.

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