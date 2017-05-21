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Велосипедист на трассе М6 попал под колеса "мерседеса"

22.05.2017 13:43 — Разное | БелТА  
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Велосипедист на трассе М6 попал под колеса "мерседеса"
Фото из архива

22 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Велосипедист попал под колеса "мерседеса" на трассе М6 Минск - Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

ДТП произошло на 209-м км автотрассы. В районе поворота на деревню Давлюдовщина Щучинского района в сторону Гродно ехал мужчина на велосипеде, в том же направлении ехал "мерседес". В какой-то момент велосипедист решил пересечь проезжую часть дороги. Он начал поворачивать налево в непосредственной близости перед автомобилем, что и послужило причиной столкновения.

В результате ДТП повреждены и велосипед, и автомобиль. Велосипедист госпитализирован в травматологическое отделение Щучинской ЦРБ.-0-

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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ДТП произошло на 209-м км автотрассы. В районе поворота на деревню Давлюдовщина Щучинского района в сторону Гродно ехал мужчина на велосипеде, в том же направлении...

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