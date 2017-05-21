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22 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Велосипедист попал под колеса "мерседеса" на трассе М6 Минск - Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

ДТП произошло на 209-м км автотрассы. В районе поворота на деревню Давлюдовщина Щучинского района в сторону Гродно ехал мужчина на велосипеде, в том же направлении ехал "мерседес". В какой-то момент велосипедист решил пересечь проезжую часть дороги. Он начал поворачивать налево в непосредственной близости перед автомобилем, что и послужило причиной столкновения.

В результате ДТП повреждены и велосипед, и автомобиль. Велосипедист госпитализирован в травматологическое отделение Щучинской ЦРБ.-0-