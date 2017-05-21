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Житель Шарковщины сделал ложное сообщение о минировании газовой станции

22.05.2017 13:40 — Разное | БелТА  
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22 мая, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Житель Шарковщины "заминировал" газовую станцию, возбуждено уголовное дело. Подробности инцидента корреспонденту БЕЛТА рассказал официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Уголовное дело по ч.1 ст.340 УК Беларуси (заведомо ложное сообщение об опасности) возбуждено в отношении 31-летнего безработного районным отделом Следственного комитета 19 мая. В одну из майских ночей мужчина бесцельно катался по райцентру, а затем решил развлечься. "Шутник вложил лист бумаги с надписью "бомба" в пластмассовый футляр из-под компакт-диска, перелез через забор и оставил футляр на территории газовой станции, - отметил официальный представитель УВД. - После этого мужчина позвонил в милицию со своего мобильного телефона и сообщил о заминировании".

Злоумышленник был оперативно задержан.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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"Шутник вложил лист бумаги с надписью "бомба" в пластмассовый футляр из-под компакт-диска, перелез через забор и оставил футляр на территории газовой станции, -...

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