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Азаренко намерена провести первый матч после родов перед Уимблдоном
Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко готова вернуться в тур раньше сроков, обозначенных ею после родов. Об этом теннисистка сообщила в своем твиттере.
— У меня есть несколько хороших новостей, — написала Вика. — Я добилась прогресса в тренировках и чувствую себя готовой к соперничеству. К тому же, малыш Лео говорит, что хочет увидеть Лондон и Уимблдон. В ближайшие дни я окончательно сформирую свой каледнарь. Накануне старта соревнований в Уимблдоне я уже запланировала участие в одном из травяных турниров. Буду держать вас в курсе. Спасибо за поддержку! Скоро увидимся.
Напомним, что турнир в Уимблдоне стартует 3 июля.
Виктория Азаренко
Возвращение белоруски из декретного отпуска должно было случиться в Стэнфорде, где с 31 июля по 6 августа пройдет турнир категории «Премьер» Bank of the West Classiс. Виктория
Ответим, что в текущем рейтинге Азаренко занимает 972-ю строчку. Лучшая из белорусок — Александра Саснович (WTA 96). Далее расположились Арина Соболенко (WTA 115), Ольга Говорцова (WTA 142) и Вера Лапко (WTA 252).
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"Я добилась прогресса в тренировках и чувствую себя готовой к соперничеству. К тому же, малыш Лео говорит, что хочет увидеть Лондон и Уимблдон", - написала Вика в...
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