Азаренко намерена провести первый матч после родов перед Уимблдоном

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко готова вернуться в тур раньше сроков, обозначенных ею после родов. Об этом теннисистка сообщила в своем твиттере.



Фото: instagram.com/vichka35

— У меня есть несколько хороших новостей, — написала Вика. — Я добилась прогресса в тренировках и чувствую себя готовой к соперничеству. К тому же, малыш Лео говорит, что хочет увидеть Лондон и Уимблдон. В ближайшие дни я окончательно сформирую свой каледнарь. Накануне старта соревнований в Уимблдоне я уже запланировала участие в одном из травяных турниров. Буду держать вас в курсе. Спасибо за поддержку! Скоро увидимся.

Напомним, что турнир в Уимблдоне стартует 3 июля.

Виктория Азаренко стала мамой 20 декабря 2016 года. Новорожденный появился на свет в Соединенных Штатах Америки и получил имя Лео Александр.

Возвращение белоруски из декретного отпуска должно было случиться в Стэнфорде, где с 31 июля по 6 августа пройдет турнир категории «Премьер» Bank of the West Classiс. Виктория подтвердила свое участие в нем , а ранее говорила, что было бы здорово после родов сыграть на открытом чемпионате США.

Ответим, что в текущем рейтинге Азаренко занимает 972-ю строчку. Лучшая из белорусок — Александра Саснович (WTA 96). Далее расположились Арина Соболенко (WTA 115), Ольга Говорцова (WTA 142) и Вера Лапко (WTA 252).