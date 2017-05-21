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Лукашенко - про сокращение госаппарата: "До оптимизации никакого повышения зарплаты ни на йоту"
Планы по дальнейшей оптимизации в госаппарате обсудили на встрече Александра Лукашенко с главой Администрации президента Натальей Кочановой,
Наталья Кочанова отметила, что Администрация президента уже работает в новом формате и новым составом. Эти мероприятия проведены в установленные сроки. Напомним, ранее
По словам Натальи Качановой, правительство приняло «все нормативные правовые акты, необходимые для продолжения данной работы в других государственных структурах». «Приняты постановления, утвержден график, в соответствии с которым будет проводиться оптимизация. И до 1 декабря мы вам полностью доложим о ходе выполнения оптимизации в 2017 году», — сказала глава Администрации президента.
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Планы по дальнейшей оптимизации в госаппарате обсуждены на встрече Александра Лукашенко с главой Администрации президента Натальей Кочановой.
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