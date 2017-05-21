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Лукашенко - про сокращение госаппарата: "До оптимизации никакого повышения зарплаты ни на йоту"

22.05.2017 13:40 — Разное | Tut.by  
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Планы по дальнейшей оптимизации в госаппарате обсудили на встрече Александра Лукашенко с главой Администрации президента Натальей Кочановой, сообщает БЕЛТА. «До оптимизации никакого повышения зарплаты ни на йоту быть не должно и не будет. Мы об этом условились», — предупредил президент.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Наталья Кочанова отметила, что Администрация президента уже работает в новом формате и новым составом. Эти мероприятия проведены в установленные сроки. Напомним, ранее сообщалось о том, что в Администрации президента намерены сократить 30% госслужащих.

По словам Натальи Качановой, правительство приняло «все нормативные правовые акты, необходимые для продолжения данной работы в других государственных структурах». «Приняты постановления, утвержден график, в соответствии с которым будет проводиться оптимизация. И до 1 декабря мы вам полностью доложим о ходе выполнения оптимизации в 2017 году», — сказала глава Администрации президента.

 
 
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Планы по дальнейшей оптимизации в госаппарате обсуждены на встрече Александра Лукашенко с главой Администрации президента Натальей Кочановой.

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