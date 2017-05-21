Смертельное ДТП под Борисовом: в СК выясняют, кто был за рулем /

Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног рассказала на радио Sputnik Беларусь подробности аварии со смертельным исходом, которая произошла ночью 21 мая на 13-м километре автодороги "Зеленый Бор — Жодино" в Борисовском районе.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Opel Vectra, двигаясь в сторону Жодино, на закруглении автодороги неправильно выбрал скорость движения, съехал в кювет и совершил наезд на дерево", — сообщила Белоног.

В результате ДТП находившиеся в салоне автомобиля двое жителей Жодино (1992 и 1978 годов рождения) скончались на месте происшествия, третий, 1994 года рождения, госпитализирован в тяжелом состоянии, уточнила представитель СК.



© Фото: Следственный комитет Беларуси ДТП под Борисовом: двое погибли на месте, третий в больнице

Следователи совместно с сотрудниками ГАИ и специалистами управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области провели осмотр места происшествия, в ходе которого зафиксировали и изъяли материальные следы и объекты.

"Назначен ряд исследований по установлению технического состояния автомобиля, скорости его движения, причине смерти погибших. Собираются сведения об участниках происшествия. Также выясняется, кто именно из троих жителей Жодино управлял автомобилем в момент ДТП", — сказала Белоног.

В ходе проведения первоначальных следственных действий Борисовским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек".

Ответственность по статье предполагает лишение свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Комментарий официального представителя УСК по Минской области Татьяны Белоног слушайте на радио Sputnik Беларусь.