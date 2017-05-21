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Киркорова обязали заплатить банку почти полмиллиона российских рублей

22.05.2017 14:00 — Разное | Tut.by  
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Хамовнический суд Москвы постановил взыскать с певца Филиппа Киркорова около 500 тысяч российских рублей по иску банка «Церих». Об этом стало извесно от пресс-секретаря суда Ольги Мышеловой в понедельник, 22 мая, сообщает Lenta.ru.


«Исковые требования удовлетворены частично: с ответчика взысканы 499 тысяч 880 российских рублей 6 копеек», — отметила Мышелова. Представители банка хотели получить от Киркорова 25 миллионов российских рублей, которые он взял у «Цериха».

Суд установил, что российский исполнитель «полностью оплатил суммы основного долга по двум кредитам».

Как следует из материалов дела, Киркоров взял в банке два кредита и первый год исправно погашал долги. После отзыва у «Цериха» лицензии певец перестал делать взносы. Тогда представители учреждения обратились в суд.

В ноябре 2016-го в суд на Киркорова подал лидер французской группы Space Дидье Маруани. Музыкант обвинил российского певца в плагиате. Француз утверждал, что композиция «Жестокая любовь» — переработка его произведения Symphonic Space Dream. Мосгорсуд отказался рассматривать иск.

Кстати, поп-королю российской эстрады Филиппу Киркорову в апреле этого года исполняется 50 лет. Отмечать юбилей артист будет на сцене. Филипп отправляется в юбилейный тур с шоу «Я». Постановка Франко Драгоне, режиссера спектаклей для Cirque du Soleil, обещает быть масштабной. Поздравить с праздником и посмотреть программу зрители смогут 21 октября в «Минск-Арене».

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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш 13 билетов на фестиваль «Рок за Бобров» в Минске.

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Теги: Минск
 
 
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Хамовнический суд Москвы постановил взыскать с певца Филиппа Киркорова около 500 тысяч российских рублей по иску банка "Церих".

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