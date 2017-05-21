США прекратят безвозмездную военную помощь Украине и другим странам?

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В проекте бюджета США предлагается изменить предоставляемые Госдепом субсидии по военным поставкам на кредиты

Вашингтон может сократить объем безвозмездной военной помощи ряду государств, в том числе Украине, или полностью прекратить её предоставление. Об этом говорится в статье, опубликованной в воскресенье в электронной версии американской газеты The Wall Street Journa, передает ТАСС .

По сведениям её источников из числа официальных лиц, соответствующие предложения содержатся в проекте бюджета США, который представит на следующей неделе администрация президента Дональда Трампа. Как отмечается в материале, в документе есть "положения, согласно которым прекращается предоставление по линии Госдепартамента многих субсидий по военным поставкам, их заменяют на кредиты".

В распоряжение журналистов издания поступили документы Госдепартамента, из которых следует, что отмена указанных программ может коснуться Вьетнама, Колумбии, Ливана, Пакистана, Туниса, Украины и Филиппин. Странам, в отношении которых будут приняты соответствующие решения, США перестанут предоставлять на безвозмездной основе средства на приобретение различного американского военного оборудования, вместо этого им будут выдавать кредиты на данные нужды. При этом, как признают во внешнеполитическом ведомстве США, "маловероятно, что большинство стран будет их брать".

В общей сложности, по оценкам издания, речь идёт о конвертации в кредиты военной помощи на 1 млрд долларов. Для вступления в силу данные предложения администрации должны быть утверждены американскими законодателями. Как отмечает издание, указанные сокращения в бюджете на 2018 год не коснутся помощи в военной сфере, которую США выделяют Израилю — в размере примерно 3,1 млрд долларов, Иордании (350 млн долларов) и Египту (1,3 млрд долларов). Для Пакистана объем субсидий может сократиться с 265 млн до 100 млн долларов.

В статье говорится, что некоторые из государств, которым США перестанут помогать, могут обратиться за поддержкой к России или Китаю. В документах внешнеполитического ведомства США также отмечается, что "указанные сокращения могут сказаться на возможностях Украины применять радиолокационные системы для обнаружения миномётов".

