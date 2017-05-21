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В Минске открыли детскую парикмахерскую-аттракцион

22.05.2017 14:12 — Разное | БДГ  
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В ТРЦ «Тивали» открыли детский мультсалон красоты, в котором стригут в машинках и на мотоциклах и развлекают показом мультфильмов. Необычная парикмахерская-аттракцион призвана избавить детей от страха перед стрижкой.

Детская парикмахерская обустроена как игровая вселенная: интерьер создан по мотивам подводного мира, вместо привычных кресел используют машинки и мотоциклы, а во время стрижки предлагают посмотреть мультфильм. При желании можно перемещаться: если, например, не сидится в игрушечном «спорткаре», предложат пересесть на детский байк. Машины прикреплены к пневматическому подъемнику, поэтому поднимаются на любую высоту, а при нажатии на педаль газа начинают вращаться колеса.

Детей обслуживают специальные парикмахеры, которых готовили к работе с капризными ребятами. Чтобы ребенок усидел, с ним общаются, предлагают рассказать стишок или поиграть «в слова». Все проходит в веселой и непринужденной атмосфере – это позволяет избавить детей от страха перед стрижкой.

Детскую парикмахерскую открыла молодая мама. Идея возникла после неприятного инцидента с ребенком. «Как-то неудачно постригли сына в обычной парикмахерской, поранив ухо. После этого он долгое время не давался себя постричь, причем как в дорогом салоне, так и дома, – призналась владелец заведения. – Мы решили, что нужно что-то менять и создали детскую парикмахерскую, где ребенку будет комфортно, а обслуживать его будут подготовленные специалисты, которые умеют работать с детьми».

Мультсалон стал первым такого рода заведением в Минске. «И хотя в городе уже есть детские парикмахерские, мы постарались пойти дальше: создали место, где ребенок отдыхает и веселиться. ТРЦ «Тивали» для открытия магазина выбрали неслучайно: провели анализ и выяснили, что это один из самых популярных торговых комплексов среди семей в Минске, – отметила основатель салона. – В качестве примера брали детские салоны красоты в европейских городах, где это развито и популярно. Мы понимаем, что и в Минске потребность в таких заведениях высока».

Детская парикмахерская рассчитана на детей в возрасте от одного года. В день здесь могут постричь около 20 ребят. Стоимость стрижки составляет 10-15 рублей. Работает салон ежедневно в ТРЦ «Тивали» с 10 утра до 9 часов вечера.

 
Теги: Минск
 
 
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В ТРЦ «Тивали» открыли детский мультсалон красоты, в котором стригут в машинках и на мотоциклах и развлекают показом мультфильмов. Необычная...

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