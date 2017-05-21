МИНСК, 22 мая — Sputnik. Правительство России взяло курс на ослабление российского рубля почти на 25% в ближайшие три года. В свете этого белорусский рубль также ждет новое ослабление к доллару, однако оно не будет столь значительным, считают эксперты.



© Sputnik / Виктор Толочко Эксперт: наш валютный рынок в сравнении с мировым ― это наночастица

Кабмин РФ в конце минувшей недели одобрил макропрогноз для российской экономики на 2018-2020 годы. За основу планирования бюджета было решено взять базовый сценарий Минэкономразвития РФ, которые построен на ожиданиях новой волны снижения цен на нефть и девальвации российского рубля почти на 25% по отношению к доллару.

Что предлагает российский сценарий?

На сегодняшний день курс российского рубля к доллару составляет немногим более 56 рублей за доллар. Однако, как полагает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, представивший базовый сценарий развития российской экономики, уже к концу этого года курс может вырасти до 68 российских рублей за доллар (рост на 19% к текущему курсу).

На 2018 год, согласно сценарию, заложена дальнейшая девальвация до 70 рублей за доллар. В 2019-м году доллар вырастет до 71,2 рубля, а в 2020-м — до 72,7 рубля за доллар.

При этом "консервативный" сценарий для российской экономики, который также был озвучен, предполагает еще большую девальвацию — до 73,3 российских рублей за доллар уже в 2018 году, и 76,4 в 2020 году.

Что будет с белорусским рублем?

Российский рубль с недавнего времени оказывает гораздо более весомое влияние на курс белорусской валюты: его доля в валютной корзине Нацбанка Беларуси составляет 50%. Поэтому все колебания, происходящие с курсом российского рубля, "зеркально" отражаются на курсообразовании в Беларуси.

Обычно эти тренды приходят в Беларусь уже на следующий день, но с учетом недавнего перехода на новый механизм валютных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже, теперь эти изменения могут начать отражаться быстрее.

"Мы видим, что в последние несколько лет курс белорусского рубля менялся синхронно с курсом российской валюты. Укрепление российского рубля означало, что в Беларуси курс российской валюты вырастет, а доллар и евро упадут, и наоборот", — отметили в беседе со Sputnik финансовые аналитики офиса компании Альпари в Москве.

Соответственно, предположили они, в случае сильного ослабления российского рубля в РФ на белорусском рынке российский рубль будет дешеветь к белорусскому рублю, евро и доллар начнут дорожать.

"Но колебания не будут прямо зеркальными. То есть, если российский рубль в РФ девальвируется, например, на 15%, это не означает, что белорусский рубль в тот же момент обвалится к доллару на те же 15%", — уточнили эксперты.

По их словам, "часть этой девальвации возьмет на себя падение российского рубля, часть — рост "зайчика" к доллару".

"Белорусский рубль будет где-то в середине этого коридора", — пояснили представители Альпари.

Валютных войн не будет

Эксперты заметили, что ослабление российского рубля приведет к тому, что белорусские товары станут более дорогими на российском рынке, а это плохая новость для белорусских экспортеров.

"Но административного ослабления белорусского рубля до равновесного с российским значения вряд ли стоит ожидать. Такие меры не практиковались в стране уже несколько лет, поскольку у властей есть понимание, что это не идет на пользу экономике", — заметили собеседники Sputnik.

Кроме того, подчеркнули они, административное ослабление белорусского рубля "еще больше удаляет власти от поставленной цели довести среднюю зарплату по стране до 500 долларов в эквиваленте".

Эксперты также подчеркнули, что искусственное ослабление курса белорусского рубля ведет к снижению доходов населения в реальном выражении.

"Валютные войны пользы экономике не несут", — презюмировали в Альпари.