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Трехлетний мальчик в Брестском районе выпал из окна четвертого этажа
22 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе из окна четвертого этажа выпал маленький ребенок, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.
Мальчика с различными травмами госпитализировали в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.
/Будет дополнено/.
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Мальчика с различными травмами госпитализировали в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.
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