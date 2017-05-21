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22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Направлено в суд уголовное дело по факту взрыва на Лунинецкой ТЭЦ. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уголовное дело по факту взрыва на Лунинецкой ТЭЦ в 2014 году уже завершено. Дело направлено в суд", - сказал Иван Носкевич.

По его словам, расследовать данное происшествие было непросто. "Пришлось назначить множество достаточно узких, специальных экспертиз. Только по их результатам и анализу иных фактических данных, которые получены в ходе расследования, предъявлено окончательное обвинение четырем лицам, в отношении которых дело и направлено в суд, - отметил руководитель комитета. - В отношении троих фигурантов принято решение о прекращении уголовного преследования в связи с применением акта амнистии".

В числе подозреваемых - должностные лица системы Министерства энергетики и РУП "Брестэнерго", в частности.-0-