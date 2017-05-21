Трехлетний мальчик в Брестском районе выпал из окна четвертого этажа

22 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе из окна четвертого этажа выпал маленький ребенок, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.

Несчастный случай произошел 20 мая примерно в 16.15 в агрогородке Чернавчицы. Мальчик 2013 года рождения выпал из окна общежития. В результате падения на козырек здания он получил различные травмы, с которыми госпитализирован в реанимационное отделение детской областной больницы. Его состояние оценивается как тяжелое.

Перед случившимся малыш вместе с семилетней сестрой играл в общем коридоре без присмотра взрослых, однако затем убежал от девочки. Родители отправились на его поиски. Вскоре увидели, что рама окна открыта, а сын лежит на крыше пристройки. Они сами доставили пострадавшего в учреждение здравоохранения.

По данному факту Брестским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего опрошены близкие мальчика и соседи, назначена судебно-медицинская экспертиза. Семья пострадавшего характеризуется положительно, добавила Марина Дранькова.-0-