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Трехлетний мальчик в Брестском районе выпал из окна четвертого этажа

22.05.2017 14:13 — Разное | БелТА  
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Трехлетний мальчик в Брестском районе выпал из окна четвертого этажа

22 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе из окна четвертого этажа выпал маленький ребенок, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.

Несчастный случай произошел 20 мая примерно в 16.15 в агрогородке Чернавчицы. Мальчик 2013 года рождения выпал из окна общежития. В результате падения на козырек здания он получил различные травмы, с которыми госпитализирован в реанимационное отделение детской областной больницы. Его состояние оценивается как тяжелое.

Перед случившимся малыш вместе с семилетней сестрой играл в общем коридоре без присмотра взрослых, однако затем убежал от девочки. Родители отправились на его поиски. Вскоре увидели, что рама окна открыта, а сын лежит на крыше пристройки. Они сами доставили пострадавшего в учреждение здравоохранения.

По данному факту Брестским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего опрошены близкие мальчика и соседи, назначена судебно-медицинская экспертиза. Семья пострадавшего характеризуется положительно, добавила Марина Дранькова.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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