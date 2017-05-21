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Ольга Салей: Руслан с игроками отстоял Бородича. Почему при отставке Рачковского все прячут головы?
Ольга Салей, племянница погибшего капитана сборной Беларуси Руслана Салея, прокомментировала отставку председателя федерации хоккея Игоря Рачковского.
«Вот
Вчера руководитель ФХБ
Пришел тот момент, когда все те, за кого стоял грудью он, должны встать грудью за него! Ребята, объедините усилия, выскажитесь в защиту своего уже бывшего, не по своей вине, руководителя! Почему никто не дал интервью о том, что нет вины председателя в не идеальном выступлении сборной? Почему всего за один день, забыли о том, что Рачковский со своей командой и коллегами из Латвии зубами в жесточайшей борьбе вырвали у финнов победу заявки на право проведения ЧМ-2021? В Минске опять будет праздник хоккея! И в этом его непосредственная заслуга!
Сразу вспоминается история о том, как Руслан вместе с группой спортсменов отстояли в свое время честь Юрия Бородича, когда его честь попала под удар. И отстояли ! Не побоялись пойти на самый верх, чтобы озвучить мнение спортсменов о заслугах Юрия Бородича и отстоять его честь. Почему в наши дни все как страусы прячут голову в песок, думая только о себе и своём благополучии? Возможно, уже ничего не изменится, но мужчины должны повести себя, как настоящие мужчины! Вы боретесь на льду! Так поборитесь и вне его!", — написала Ольга Салей на своей странице в Facebook.
Напомним, что Игорь Рачковский руководил федерацией с конца 2014 года до мая 2017. В число его главных заслуг входит прогресс юношеской и молодежной сборных, которые закрепились в элитном дивизионе, а также победа совместной заявки Минска и Риги на право проведения чемпионата мира 2021 года. Национальная команда во время работы Игоря Рачковского занимала 7-е, 14-е и 13-е места и вошла в топ-10 мирового рейтинга. Заменит Рачковского председатель Минского облисполкома Семен Шапиро.
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Ольга Салей, сестра погибшего капитана сборной Беларуси Руслана Салея, прокомментировала отставку председателя федерации хоккея Игоря Рачковского.
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