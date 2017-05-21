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Лукашенко ждет от Носкевича «мужской» оценки инцидента: силовики ворвались в дом к новому мэру Орши
22.05.2017 14:40 — Разное | Ежедневник
фото: belta.by
Александр Лукашенко поручил председателю Следственного комитета Ивану Носкевичу лично разобраться с неприятной ситуацией, произошедшей с Леонидом Пеньковским, который недавно возглавил Оршанский райисполком.
Она связана с действиями оперативных служб в отношении должностного лица, сообщает пресс-служба Лукашенко.
«Кто дал право к человеку, согласованному к назначению президентом, врываться в дом? Ведь для того, чтобы правоохранительным органам даже вести какие-то расследования по человеку, входящему в кадровый реестр президента, надо согласие президента. Ворвались, начали что-то уточнять, — отметил Лукашенко. — Новый человек пришел работать. Клеймо на нем поставили. Нехороший сигнал».
«Материалы уже есть. Разберитесь. Мне нужна мужская, настоящая оценка этой ситуации», — добавил Лукашенко.
Что именно произошло с Леонидом Пеньковским и когда — неизвестно. В официальных сообщениях Следственного комитета никаких данных по этому поводу нет.
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Александр Лукашенко поручил председателю Следственного комитета Ивану Носкевичу лично разобраться с неприятной ситуацией, произошедшей с Леонидом Пеньковским,...
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