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Скандал на молокозаводе: кто украл продукцию на 100 тысяч?

22.05.2017 15:00 — Разное | БДГ  
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Один из молокозаводов Беларуси подал иск против своих же сотрудников. Компания «Милкавита» не досчиталась молока на огромную сумму и хочет вычесть недостачу с работников завода.

Как сообщает БелаПАН, в суд Советского района Гомеля поступил иск от руководства ОАО «Милкавита» с требованием удержать с работников крупную сумму недостачи. Суд начнется уже 30 мая, а из-за большого количества ответчиков, будет выездным - его заседания будут проходить прямо на заводе.

В иске говорится о том, что недостача сформировалась буквально за полгода - с ноября прошлого года по февраль 2017, а ее сумма составила 141 533 рубля. Недостача обезжиренного молока, сырьевого молока в базисной жирности, сыворотки была обнаружена во время инвентаризации в начале февраля этого года.

Руководство завода полагает, что ответственные лица осуществляли недостаточный контроль за перемещением сырья, а к ответу призваны все сотрудники цеха цельномолочный продукции, в том числе те из них, которые уже уволились с завода. Всего иск подан в отношении 205 человек, а суммы компенсации за недостачу составляют от 219 до 1016 рублей.

Суды пройдут 30 и 31 мая, а также 1 июня.

 
Теги: Гомель
 
 
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Один из молокозаводов Беларуси подал иск против своих же сотрудников. Компания «Милкавита» не досчиталась молока на огромную сумму и хочет вычесть недостачу с...

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