26−27 мая пройдут показы трогательной трагикомедии « Пока не сыграл в ящик » в белорусской озвучке в кинотеатре «Москва». В главных ролях — Джек Николсон и Морган Фриман. На белорусский язык фильм переведен в рамках проекта «Белорусские уикенды».





Эксцентричный миллиардер Эдвард Коул (Джек Николсон) и автомеханик Картер Чемберс (Морган Фриман) прожили свою жизнь по-разному, но никогда не имели возможности остановиться и задуматься, зачем. Теперь, когда они оказались на соседних больничных кроватях с одинаковым диагнозом — рак, товарищи по несчастью решают, пока не сыграли в ящик, исполнить все свои заветные желания. Но найдут ли они радость жизни?

Это фильм — бенефис двух гениальных актеров нашего времени: взрывного Джека Николсона и хладнокровного Моргана Фримана. Фильм комедийный, но в то же время заставляет задуматься о важных вещах.

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На белорусский язык главные роли озвучивали Павел Харланчук и Алесь Молчанов.

Показы пройдут 26−28 мая в кинотеатре «Москва». Начало сеансов в 19.00. Билеты можно приобрести в кассах кинотеатра и на AFISHA.TUT.BY. Купить билет

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