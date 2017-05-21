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Комедию "Пока не сыграл в ящик" покажут на белорусском языке в Минске
26−27 мая пройдут показы трогательной трагикомедии «
Эксцентричный миллиардер Эдвард Коул (Джек Николсон) и автомеханик Картер Чемберс (Морган Фриман) прожили свою жизнь по-разному, но никогда не имели возможности остановиться и задуматься, зачем. Теперь, когда они оказались на соседних больничных кроватях с одинаковым диагнозом — рак, товарищи по несчастью решают, пока не сыграли в ящик, исполнить все свои заветные желания. Но найдут ли они радость жизни?
Это фильм — бенефис двух гениальных актеров нашего времени: взрывного Джека Николсона и хладнокровного Моргана Фримана. Фильм комедийный, но в то же время заставляет задуматься о важных вещах.
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На белорусский язык главные роли озвучивали Павел Харланчук и Алесь Молчанов.
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26−27 мая пройдут показы трогательной трагикомедии "Пока не сыграл в ящик" в белорусской озвучке в кинотеатре "Москва".
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