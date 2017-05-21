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Комедию "Пока не сыграл в ящик" покажут на белорусском языке в Минске

22.05.2017 15:05 — Разное | Tut.by  
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26−27 мая пройдут показы трогательной трагикомедии «Пока не сыграл в ящик» в белорусской озвучке в кинотеатре «Москва». В главных ролях — Джек Николсон и Морган Фриман. На белорусский язык фильм переведен в рамках проекта «Белорусские уикенды».


Эксцентричный миллиардер Эдвард Коул (Джек Николсон) и автомеханик Картер Чемберс (Морган Фриман) прожили свою жизнь по-разному, но никогда не имели возможности остановиться и задуматься, зачем. Теперь, когда они оказались на соседних больничных кроватях с одинаковым диагнозом — рак, товарищи по несчастью решают, пока не сыграли в ящик, исполнить все свои заветные желания. Но найдут ли они радость жизни?

Это фильм — бенефис двух гениальных актеров нашего времени: взрывного Джека Николсона и хладнокровного Моргана Фримана. Фильм комедийный, но в то же время заставляет задуматься о важных вещах.

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На белорусский язык главные роли озвучивали Павел Харланчук и Алесь Молчанов.

Показы пройдут 26−28 мая в кинотеатре «Москва». Начало сеансов в 19.00. Билеты можно приобрести в кассах кинотеатра и на AFISHA.TUT.BY. Купить билет

***

Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш 13 билетов на фестиваль «Рок за Бобров» в Минске.

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

>> скачать для iOS

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Теги: Минск
 
 
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26−27 мая пройдут показы трогательной трагикомедии "Пока не сыграл в ящик" в белорусской озвучке в кинотеатре "Москва".

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