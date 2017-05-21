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Под Смолевичами микроавтобус не пропустил Chevrolet Niva: погибла пассажирка внедорожника

22.05.2017 14:41 — Разное | Tut.by  
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В Смолевичском районе микроавтобус не пропустил Chevrolet Niva. В аварии погибла пассажирка внедорожника. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.

ДТП произошло утром 20 мая на 3-м километре трассы Слобода — Новосады вблизи поселка Домашаны. «48-летний водитель Mercedes-Benz Sprinter ехал в направлении Минска. При повороте налево он не убедился в безопасности маневра, не уступил дорогу и совершил столкновение с Chevrolet Niva, которым управлял 56-летний мужчина», — сказали в ГАИ.

В результате аварии 82-летняя пассажирка внедорожника, жительница Минска, получила тяжелейшие травмы и была доставлена в реанимационное отделение Смолевичской ЦРБ, где в 11.00 умерла.

Смолевичским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

 
Теги: Минск
 
 
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ДТП произошло утром 20 мая на 3-м километре трассы Слобода - Новосады вблизи поселка Домашаны.

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