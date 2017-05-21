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Тренер сборной по самбо: это вид спорта, заточенный под наш менталитет

22.05.2017 14:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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По итогам чемпионата Европы по самбо белорусские спортсмены стали вторыми по количеству завоеванных медалей в спортивном самбо (среди мужчин), третьими в боевом и третьими в спортивном самбо (среди женщин).

Итоги чемпионата Европы для белорусской команды на радио Sputnik Беларусь подвел главный тренер национальной сборной Беларуси по самбо Вячеслав Кот.

"На самом деле, мы отборолись неплохо, если брать общий медальный зачет. У нас проводится мужское самбо, женское самбо и боевое самбо, по 9 категорий в каждой дисциплине. Если суммировать все, мы завоевали 19 медалей, получается второе общекомандное место после общепризнанных лидеров россиян. У нас 3 золотые медали в том числе, результат очень неплохой", — отметил наставник команды.

Главный тренер также поздравил с золотыми медалями чемпионата белорусских самбистов Татьяну Мацко, Александра Кокша и Юрия Рыбака и обратил внимание на золото в женском самбо.

Тренер сборной по самбо: это вид спорта, заточенный под наш менталитет
© Sputnik/ Александр Кривошеев
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"Таня обладает всеми высшими титулами, она чемпионка мира, чемпионка Европы по самбо, она выиграла первые Европейские игры, которые проходили в Баку. Сейчас она во второй раз выиграла Чемпионат Европы, выиграла мощно и очень уверенно", — рассказал Кот.

Главный тренер национальной сборной по самбо также прокомментировал вероятность того, что белорусы могут потеснить россиян в общекомандном результате на следующих крупных соревнованиях. По словам тренера, такое уже случалось в 2007 году, когда белорусская сборная выиграла Чемпионат мира. Тогда он проводился по количеству очков, сейчас же проводится по количеству медалей, по олимпийскому принципу.

"На сегодняшний день российская команда очень ровная. У них очень большой резерв, поэтому нам тяжеловато с ними бороться в общекомандном первенстве, хотя в каждом весе наши ребята дают очень серьезный бой и зачастую выигрывают", — сказал Кот.

Беседу с главным тренером сборной Беларуси по самбо Вячеславом Котом о результатах Чемпионата Европы радио Sputnik Беларусь.

 
 
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На чемпионате Европы по самбо в Минске белорусские спортсмены завоевали 19 медалей, из которых три золотые, лидерами в общем медальном зачете стали российские...

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