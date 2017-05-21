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Умер международный гроссмейстер, 20 лет назад голосовавший против назначения Лукашенко главой НОК
Сегодня не стало известного белорусского шахматиста, международного гроссмейстера Виктора Купрейчика, сообщает «
В последнее время Виктор Давыдович болел, и даже во время поездок на зарубежные турниры обращался за помощью в медицинские учреждения тех стран, в которые приезжал.
— Мне необходимо постоянно проводить определенные медицинские процедуры. Поэтому, например, во время турнира в Ереване такие вопросы решались даже на уровне министра здравоохранения. Мой хороший друг, известный армянский шахматист Рафик Ваганян позаботился. Приходилось совмещать матчи с посещением госпиталя. Но шахматы — неотъемлемая часть моей жизни. Если играю — значит, живу, рассказывал Виктор Купрейчик в интервью «Народнай Волі».
3 июля Виктору Купрейчику исполнилось бы 68 лет…
Виктор Купрейчик окончил факультет журналистики БГУ.
В 1977 году получил звание междунардного гроссмейстера.
В составе студенческой сборной СССР побеждал на чемпионатах мира 1968, 1969 и 1974.
В чемпионатах СССР неоднократно входил в десятку лучших.
Неоднократно становился чемпионом Беларуси, победителем различных международных турниров.
В 2013 году включен в Зал славы Международной федерации шахмат.
C детства мечтал стать футболистом, но стал шахматистом, которого отличал яркий атакующий стиль и стремление идти на риск. За эти качества знаменитый шахматист Михаил Таль назвал Купрейчика «шахматным Д’Артаньяном».
Не боялся Виктор Купрейчик выражать свое мнение и в жизни. 20 лет назад, когда в мае 1997 года на олимпийском собрании
— Я голосовал не против Лукашенко, а против того, что законы не должны нарушаться. Ведь в Олимпийской хартии сказано, что этот пост не могут занимать люди, которые находятся на официальных государственных должностях. Я аргументировал свою позицию так — мы нарушаем положения Хартии. Считал и считаю, что если есть документ, то нужно подчиняться в первую очередь ему. Многие мне затем говорили, что я правильно поступил, по чести. Конь не может ходить как слон, а пешка, как королева, —
На том собрании еще два члена НОК при голосовании воздержались — олимпийская чемпионка-1964 гимнастка Елена Волчецкая и всадница Ирина Карачева.
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Сегодня не стало известного белорусского шахматиста, международного гроссмейстера Виктора Купрейчика.
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