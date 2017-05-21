Умер международный гроссмейстер, 20 лет назад голосовавший против назначения Лукашенко главой НОК

Сегодня не стало известного белорусского шахматиста, международного гроссмейстера Виктора Купрейчика, сообщает « Народная воля ».

Виктор Купрейчик. Фото с сайта nv-online.info

В последнее время Виктор Давыдович болел, и даже во время поездок на зарубежные турниры обращался за помощью в медицинские учреждения тех стран, в которые приезжал.

— Мне необходимо постоянно проводить определенные медицинские процедуры. Поэтому, например, во время турнира в Ереване такие вопросы решались даже на уровне министра здравоохранения. Мой хороший друг, известный армянский шахматист Рафик Ваганян позаботился. Приходилось совмещать матчи с посещением госпиталя. Но шахматы — неотъемлемая часть моей жизни. Если играю — значит, живу, рассказывал Виктор Купрейчик в интервью «Народнай Волі».

3 июля Виктору Купрейчику исполнилось бы 68 лет…

Виктор Купрейчик окончил факультет журналистики БГУ.

В 1977 году получил звание междунардного гроссмейстера.

В составе студенческой сборной СССР побеждал на чемпионатах мира 1968, 1969 и 1974.

В чемпионатах СССР неоднократно входил в десятку лучших.

Неоднократно становился чемпионом Беларуси, победителем различных международных турниров.

В 2013 году включен в Зал славы Международной федерации шахмат.

C детства мечтал стать футболистом, но стал шахматистом, которого отличал яркий атакующий стиль и стремление идти на риск. За эти качества знаменитый шахматист Михаил Таль назвал Купрейчика «шахматным Д’Артаньяном».

Не боялся Виктор Купрейчик выражать свое мнение и в жизни. 20 лет назад, когда в мае 1997 года на олимпийском собрании проходили выборы президента НОКа , он стал единственным, кто проголосовал против кандидатуры Александра Лукашенко.

— Я голосовал не против Лукашенко, а против того, что законы не должны нарушаться. Ведь в Олимпийской хартии сказано, что этот пост не могут занимать люди, которые находятся на официальных государственных должностях. Я аргументировал свою позицию так — мы нарушаем положения Хартии. Считал и считаю, что если есть документ, то нужно подчиняться в первую очередь ему. Многие мне затем говорили, что я правильно поступил, по чести. Конь не может ходить как слон, а пешка, как королева, — рассказывал позже Виктор Купрейчик «Народнай Волі».

На том собрании еще два члена НОК при голосовании воздержались — олимпийская чемпионка-1964 гимнастка Елена Волчецкая и всадница Ирина Карачева.