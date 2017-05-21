|
Лукашенко про зарплаты чиновников: До оптимизации никакого повышения зарплаты ни на йоту
22.05.2017 15:13 — Разное | Ежедневник
фото: tut.by
Планы по дальнейшей оптимизации в госаппарате обсудили на встрече Александр Лукашенко с главой Администрации президента Натальей Кочановой.
«До оптимизации никакого повышения зарплаты ни на йоту быть не должно и не будет. Мы об этом условились», — предупредил президент, сообщает
Наталья Кочанова отметила, что Администрация президента уже работает в новом формате и новым составом. Эти мероприятия проведены в установленные сроки. Напомним, ранее сообщалось о том, что в Администрации президента намерены сократить 30% госслужащих.
По словам Натальи Качановой, правительство приняло «все нормативные правовые акты, необходимые для продолжения данной работы в других государственных структурах».
«Приняты постановления, утвержден график, в соответствии с которым будет проводиться оптимизация. И до 1 декабря мы вам полностью доложим о ходе выполнения оптимизации в 2017 году», — сказала глава Администрации президента.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Планы по дальнейшей оптимизации в госаппарате обсудили на встрече Александр Лукашенко с главой Администрации президента Натальей Кочановой.
|
Архив (Разное)
Комментарии