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Минский завод игристых вин нарастил выручку, но снизил чистую прибыль
22.05.2017 15:00 — Разное | Ежедневник
фото: minsk-reklama.by
ОАО «Минский завод игристых вин» опубликовало отчет о результатах деятельности в первом квартале 2017 года. Он доступен на Едином портале финансового рынка.
Из отчета следует, как пишет
Завод получил прибыль от реализации в размере 2,3 млн рублей, что на 12,2% меньше, чем год назад. Снизилась и чистая прибыль на 4,5% до 1,73 млн рублей.
По итогам 2016 года ОАО «Минский завод игристых вин» зафиксировало выручку в более, чем 55 млн. рублей и чистую прибыль в 11,17 млн рублей, увеличив оба показателя в сравнении с результатами 2015 года.
ОАО «Минский завод игристых вин» несколько лет повело «народное» IPO, выставив на продажу часть своих акций. Сегодня доля государства в обществе составляет 75,14%. Всего у него 721 акционер, в том числе 22 юридических лица (1 юрлицо-нерезиден) и 699 физических лиц.
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ОАО «Минский завод игристых вин» опубликовало отчет о результатах деятельности в первом квартале 2017 года. Он доступен на Едином портале финансового рынка.
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