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Минский завод игристых вин нарастил выручку, но снизил чистую прибыль

22.05.2017 15:00 — Разное | Ежедневник  
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Минский завод игристых вин нарастил выручку, но снизил чистую прибыль

фото: minsk-reklama.by

ОАО «Минский завод игристых вин» опубликовало отчет о результатах деятельности в первом квартале 2017 года. Он доступен на Едином портале финансового рынка.

Из отчета следует, как пишет belmarket.by, что в январе-марте 2017 года завод нарастил выручку на 10,9% до 10,4 млн рублей. Себестоимость реализованной продукции выросла на 17,2% до 5,76 млн рублей.

Завод получил прибыль от реализации в размере 2,3 млн рублей, что на  12,2% меньше, чем год назад. Снизилась и чистая прибыль на 4,5% до 1,73 млн рублей.

По итогам 2016 года ОАО «Минский завод игристых вин» зафиксировало выручку в более, чем 55 млн. рублей и чистую прибыль в 11,17 млн рублей, увеличив оба показателя в сравнении с результатами 2015 года.

ОАО «Минский завод игристых вин» несколько лет повело «народное» IPO, выставив на продажу часть своих акций. Сегодня доля государства в обществе составляет 75,14%. Всего у него 721 акционер, в том числе 22 юридических лица (1 юрлицо-нерезиден) и 699 физических лиц.

 
 
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ОАО «Минский завод игристых вин» опубликовало отчет о результатах деятельности в первом квартале 2017 года. Он доступен на Едином портале финансового рынка.

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