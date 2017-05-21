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Как приготовить капучино на скорую руку прямо в офисе
22.05.2017 15:18 — Разное | Sputnik Беларусь
Когда на счету каждая минута, подзарядиться поможет ароматный капучино.
Для приготовления капучино в ресторанном стиле вам понадобятся следующие ингредиенты: одна чайная ложка растворимого кофе, 100 грамм кипяченой воды, ½ ч.л. меда, взбитые сливки, мускатный орех, корица. Залейте кофе водой, добавьте мед и подождите, пока он растворится. Полейте кофе взбитыми сливками, посыпьте одной жменей мускатного ореха и корицей. Ваш капучино готов! Можно приниматься за работу с новыми силами.
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Если работы невпроворот и нет ни минуты, чтобы сбегать в ближайшую кафешку, глотнуть ароматного капучино, ситуацию можно исправить – наш рецепт капучино прост в...
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