Как приготовить капучино на скорую руку прямо в офисе

Когда на счету каждая минута, подзарядиться поможет ароматный капучино. Sputnik Грузия поделился рецептом капучино на скорую руку, который можно приготовить прямо в офисе.

Для приготовления капучино в ресторанном стиле вам понадобятся следующие ингредиенты: одна чайная ложка растворимого кофе, 100 грамм кипяченой воды, ½ ч.л. меда, взбитые сливки, мускатный орех, корица. Залейте кофе водой, добавьте мед и подождите, пока он растворится. Полейте кофе взбитыми сливками, посыпьте одной жменей мускатного ореха и корицей. Ваш капучино готов! Можно приниматься за работу с новыми силами.