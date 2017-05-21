"Был случай в первом туре, когда у меня не сработал микрофон, я поняла это, но все равно стояла и продолжала петь, а Елка говорила "мы всех уволим", — рассказала финалистка проекта "Ты супер!" Софья Волошаненко.

"Меня вообще назвали ослом, запрягли в телегу, и я таскал нашего финалиста по сцене. У меня что-то произошло с колесом в телеге, поэтому я не смог далеко уехать. Запряженный я, кстати, неплохо выглядел", — сообщил один из членов жюри Виктор Дробыш.

Финал музыкального шоу "Ты супер!", в котором примет участие белоруска Дарья Чернова, состоится 26 мая в Кремле.

Проект "Ты супер!" НТВ и Международного информационного агентства Sputnik дал шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участниками стали 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии.