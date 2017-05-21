ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Участники "Ты супер!" рассказали о необычных случаях на съемках шоу

22.05.2017 15:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

"Был случай в первом туре, когда у меня не сработал микрофон, я поняла это, но все равно стояла и продолжала петь, а Елка говорила "мы всех уволим", — рассказала финалистка проекта "Ты супер!" Софья Волошаненко.

Участники "Ты супер!" рассказали о необычных случаях на съемках шоу
© Sputnik Владимир Трефилов
Генпродюсер НТВ анонсировал новый проект "Ты супер! Танцы"

"Меня вообще назвали ослом, запрягли в телегу, и я таскал нашего финалиста по сцене. У меня что-то произошло с колесом в телеге, поэтому я не смог далеко уехать. Запряженный я, кстати, неплохо выглядел", — сообщил один из членов жюри Виктор Дробыш.

Финал музыкального шоу "Ты супер!", в котором примет участие белоруска Дарья Чернова, состоится 26 мая в Кремле.

Проект "Ты супер!" НТВ и Международного информационного агентства Sputnik дал шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участниками стали 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии.

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ведущие и участники музыкального проекта "Ты супер!" во время пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" рассказали о забавных ситуациях,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Умер международный гроссмейстер, 20 лет назад голосовавший против назначения Лукашенко главой НОК
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика