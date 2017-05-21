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Какие банкноты чаще всего подделывают в Беларуси

22.05.2017 15:39 — Разное | Tut.by  
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В первом квартале обнаружили 16 поддельных банкнот белорусских рублей. Большинство из них — образца 2009 года, которые ввели в обращение после деноминации. При этом чаще всего подделывают банкноты номиналом в 20 рублей, сообщает Нацбанк.


Фото с сайта sb.by

«Все выявленные поддельные белорусские рубли были изготовлены без имитации элементов защиты», — отмечает регулятор.

В январе-марте в Беларуси нашли одну поддельную банкноту номиналом 50 рублей, 6 банкнот в 10 рублей и 7 банкнот в 20 рублей. Напомним, ранее Следственный комитет попросил белорусов проверять купюры номиналом 20 рублей.

Всего в Беларуси в первом квартале нашли 269 поддельных банкнот и одну монету в 2 евро. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее количество выявленных липовых денежных знаков уменьшилось на 2,3%.

Большинство поддельных дензнаков обнаружили в Минске — 48,1%. «Поддельные денежные знаки были изъяты из денежного обращения в 25 населенных пунктах», — пояснили в Нацбанке.

Чаще всего в Беларуси подделывают доллары — 43,7%. Доля липовых российских рублей составила 37,8%, евро — 12,6%, белорусских рублей — 5,9%. «По итогам первого квартала 2017 года прирост количества выявленных поддельных российских рублей к аналогичному периоду прошлого года составил 47,8%, поддельных евро — 41,7%. Количество поддельных белорусских рублей в абсолютном выражении увеличилось на 13 банкнот. Количество выявленных поддельных долларов сократилось на 29,8%», — уточнили в Нацбанке.

 
Теги: Минск
 
 
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В первом квартале обнаружили 16 поддельных банкнот белорусских рублей. Большинство из них - образца 2009 года, которые ввели в обращение после деноминации.

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