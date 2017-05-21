В Речице насмерть разбился мотоциклист

ДТП произошло в районном центре 22 мая, примерно в 12.30, сообщает « Дняпровец ».





Мотоциклист и водитель Peugeot 307 ехали по улице Светлогорское шоссе в направлении улицы Чапаева.

Водитель автомобиля снизил скорость и включил указатель поворота, чтобы повернуть налево на парковку. По его словам, ни спереди, ни сзади никого не было. Однако на середине проезжей части он почувствовал сильный удар слева — мотоцикл буквально впечатало в дверь универсала.





В результате аварии мотоциклист от полученных травм умер на месте.