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В Речице насмерть разбился мотоциклист
ДТП произошло в районном центре 22 мая, примерно в 12.30, сообщает «
Мотоциклист и водитель Peugeot 307 ехали по улице Светлогорское шоссе в направлении улицы Чапаева.
Водитель автомобиля снизил скорость и включил указатель поворота, чтобы повернуть налево на парковку. По его словам, ни спереди, ни сзади никого не было. Однако на середине проезжей части он почувствовал сильный удар слева — мотоцикл буквально впечатало в дверь универсала.
В результате аварии мотоциклист от полученных травм умер на месте.
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Авто поворачивало налево, на стоянку. По словам водителя Peugeot, ни спереди, ни сзади не было никого, кто бы помешал завершить маневр.
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