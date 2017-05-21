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В Речице насмерть разбился мотоциклист

22.05.2017 15:38 — Разное | Tut.by  
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ДТП произошло в районном центре 22 мая, примерно в 12.30, сообщает «Дняпровец».


Мотоциклист и водитель Peugeot 307 ехали по улице Светлогорское шоссе в направлении улицы Чапаева.

Водитель автомобиля снизил скорость и включил указатель поворота, чтобы повернуть налево на парковку. По его словам, ни спереди, ни сзади никого не было. Однако на середине проезжей части он почувствовал сильный удар слева — мотоцикл буквально впечатало в дверь универсала.


В результате аварии мотоциклист от полученных травм умер на месте.

 
 
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Авто поворачивало налево, на стоянку. По словам водителя Peugeot, ни спереди, ни сзади не было никого, кто бы помешал завершить маневр.

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