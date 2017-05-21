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Жительница Минской области пыталась незаконно ввезти одежду на Br9 тыс.

22.05.2017 15:35 — Разное | БелТА  
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22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Минской области пыталась незаконно ввезти на территорию ЕАЭС около 300 единиц женской и детской одежды для последующей реализации, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Перемещение коммерческой партии товара пресечено в железнодорожном пункте таможенного оформления "Горынь". При проведении контроля в отношении товаров, перемещаемых пассажирами поезда Львов-Могилев, у 26-летней гражданки обнаружено несколько дорожных сумок с одеждой. Общий вес товара превышал 65 кг, стоимость составляла около Br9 тыс. При въезде в Беларусь женщина заявила об отсутствии товаров для личного пользования, которые подлежат декларированию.

Платья, блузки, костюмы, юбки, пиджаки, кардиганы и другие предметы одежды изъяты до решения суда.

В отношении гражданки Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП Беларуси.

В ГТК напомнили, что при пересечении таможенной границы реже одного раза в три месяца норма беспошлинного ввоза на территорию ЕАЭС личного имущества составляет 1,5 тыс. евро и 50 кг. В случае пересечения границы чаще одного раза в три месяца нормы беспошлинного ввоза товаров составляют 300 евро и 20 кг.-0-

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Перемещение коммерческой партии товара пресечено в железнодорожном пункте таможенного оформления "Горынь".

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