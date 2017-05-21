ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Где-то багульник на сопках цветет...

22.05.2017 15:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Весна в Забайкалье поздняя. И ничто так не радует глаз, как цветение багульника в мае. Фотографы не устают снимать эту красоту. Смотрите в фотоленте Sputnik чудесные кадры, больше похожие на акварельные рисунки.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Удивительное и живописное это зрелище - цветение багульника. По красоте и эмоциям оно сравнимо, пожалуй, лишь с цветением сакуры.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Речице насмерть разбился мотоциклист
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика