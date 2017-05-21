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Где-то багульник на сопках цветет...
22.05.2017 15:39 — Разное | Sputnik Беларусь
Весна в Забайкалье поздняя. И ничто так не радует глаз, как цветение багульника в мае. Фотографы не устают снимать эту красоту. Смотрите в фотоленте Sputnik чудесные кадры, больше похожие на акварельные рисунки.
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Удивительное и живописное это зрелище - цветение багульника. По красоте и эмоциям оно сравнимо, пожалуй, лишь с цветением сакуры.
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