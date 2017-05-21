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Семь поколений за 50 лет: Porsche показали, как менялся легендарный 911-й

22.05.2017 15:48 — Разное | Tut.by  
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Porsche 911 — одна из редких моделей, которой на протяжении десятков лет удается сохранять самобытность и однозначную узнаваемость. Начиная с 1964 года, когда появился первый 911-й, концепция и общие пропорции автомобиля почти не поменялись. Силуэт, который нельзя перепутать ни с каким другим автомобилем.


Фото Porsche

За всеми трансформациями модели от поколения к поколению можно проследить в интересном ролике, снятом компанией Porsche. Напомним, что в мае этого года был выпущен миллионный экземпляр 911-го седьмого поколения, который займет место в музее компании.

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Компания Porsche выпустила видеоролик, в котором показала, как менялась модель 911 в течение 50 лет.

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