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На международном мотослете Brest Bike Festival International в Бресте выступят "Ляписы"

22.05.2017 15:47 — Разное | Tut.by  
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В Бресте 26−28 мая 2017 года в оздоровительном лагере Орленок будет проходить самый масштабный международный мотофестиваль Brest Bike Festival International.


Международный ежегодный мотофестиваль Brest Bike Festival International проводится с 2000 года в 2017 году 17-й раз. Ежегодно собирает более 10 000 мотоциклов из более 20 стран, основные участники из Европы и СНГ.

Впервые в Бресте выступит группа Сергея Михалка — Ляпис-98. Концерт состоится 27 мая 2017 года в рамках Brest Bike Festival International.

Гости фестиваля услышат золотые хиты культовой группы Ляпис Трубецкой: «Ау», «Ты кинула», «В платье белом», «Зеленоглазое такси», «Яблони», «Капитал», «Котик», «Африка», «Евпатория» и многие другие. Живая музыка и любимые хиты, а также драйв, сумасшедшая энергетика и отличное звуковое и световое шоу.

С программой праздника можно ознакомиться здесь.

 
Теги: Брест
 
 
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Международный ежегодный мотофестиваль Brest Bike Festival International в 2017 году 17-й раз.

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