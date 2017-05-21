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Следственный комитет проводит проверку по факту гибели тонувшего в Свислочи мужчины

22.05.2017 16:03 — Разное | БелТА  
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22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет проводит проверку по факту гибели тонувшего в Свислочи мужчины, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.

Утром 20 мая прохожий заметил тонущего мужчину в реке Свислочь в Ленинском районе Минска. Свидетель достал его из воды и вызвал скорую, однако позже мужчина скончался в учреждении здравоохранения. По факту смерти Следственным комитетом проводится проверка.

"По факту смерти мужчины 1953 года рождения в настоящий момент ведется доследственная проверка. Назначен ряд экспертных исследований, в том числе судебно-медицинская экспертиза. Также опрашиваются родственники умершего, очевидцы, выясняются обстоятельства, каким образом мужчина оказался в воде", - отметил Алексей Климович.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Утром 20 мая прохожий заметил тонущего мужчину в реке Свислочь в Ленинском районе Минска. Свидетель достал его из воды и вызвал скорую, однако позже мужчина...

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