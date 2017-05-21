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В Речице при столкновении с автомобилем разбился мотоциклист
22 мая, Гомель /Юлия Лысенко - БЕЛТА/. В Речице при столкновении с автомобилем насмерть разбился мотоциклист, сообщила корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гомельского облисполкома Наталья Хололеенко.
ДТП с участием автомобиля "Пежо" и мотоцикла произошло сегодня около 12.40 по улице Светлогорское шоссе.
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22 мая, Гомель /Юлия Лысенко - БЕЛТА/. В Речице при столкновении с автомобилем насмерть разбился мотоциклист, сообщила корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения...
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