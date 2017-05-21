|
Литовские страховщики сообщили о пропажах в Польше грузов с электроникой
22.05.2017 15:56 — Разное | Ежедневник
фото: baltnews.lt
В Польше участились случаи пропажи грузов из Литвы или в адрес Литвы, сообщили журналистам 22 мая литовские страховщики.
Аферисты создают интернет-сайты псевдотранспортных компаний, бренды которых схожи с названиями крупных и авторитетных грузоперевозчиков. Принимая товар, якобы, для доставки адресатам, его в итоге вульгарно похищают.
Второй тип преступлений – кража грузовых автомобилей прямо на дороге. Такой тягач тщательно отслеживают. Стоит водителю отлучиться, скажем, на АЗС, как грузовой фуры след простыл.
По словам литовских экспертов в области страхования бизнес-рисков, чаще всего пропадают грузы с товаром, который легко реализовать. Это все виды электроники, мобильные телефоны, бытовая техника. Цена такого товара высока, реализация гарантирована. Именно такой груз пропал в Польше на пути из Голландии в Литву. Стоимость похищенного – 500 тыс. евро, пишет
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Польше участились случаи пропажи грузов из Литвы или в адрес Литвы, сообщили журналистам 22 мая литовские страховщики.
|
Архив (Разное)
Комментарии