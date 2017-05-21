Литовские страховщики сообщили о пропажах в Польше грузов с электроникой

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В Польше участились случаи пропажи грузов из Литвы или в адрес Литвы, сообщили журналистам 22 мая литовские страховщики.

Аферисты создают интернет-сайты псевдотранспортных компаний, бренды которых схожи с названиями крупных и авторитетных грузоперевозчиков. Принимая товар, якобы, для доставки адресатам, его в итоге вульгарно похищают.

Второй тип преступлений – кража грузовых автомобилей прямо на дороге. Такой тягач тщательно отслеживают. Стоит водителю отлучиться, скажем, на АЗС, как грузовой фуры след простыл.

По словам литовских экспертов в области страхования бизнес-рисков, чаще всего пропадают грузы с товаром, который легко реализовать. Это все виды электроники, мобильные телефоны, бытовая техника. Цена такого товара высока, реализация гарантирована. Именно такой груз пропал в Польше на пути из Голландии в Литву. Стоимость похищенного – 500 тыс. евро, пишет baltnews.lt .