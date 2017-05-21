Александр Лукашенко на встрече с главой администрации президента Натальей Кочановой обсудил оптимизацию госаппарата и поручил к олимпийскому собранию завершить переформатирование спортивной отрасли, сообщает пресс-служба руководителя Беларуси.



Фото: president.gov.by

К Олимпийскому собранию, созыв которого ожидается 30 мая , Александр Лукашенко поручил завершить процесс переформатирования в сфере спорта.

— Вопрос переформатирования спорта. Особенно кадров. Притом не только федераций, но и государственных структур, Минспорта и так далее. Здесь когда мы закончим? — обозначил глава государства одну из тем встречи с Натальей Кочановой. — Желательно, чтобы мы к 30 мая закончили этот процесс. Потому что на этот день, как я понимаю, назначено олимпийское собрание.

Президент подчеркнул, чтобы к этому масштабному мероприятию был подготовлен глубокий и всесторонний анализ процессов, которые происходят в спортивной отрасли.

— Я этот вопрос вам поручаю для контроля, потому что это главный идеологический вопрос. Мы никогда этого не скрывали. Главнейшая идеология — это спорт. Соревнования спортивные смотрят миллионы. Это воздействие на людей. И если плохо играет команда, такое и настроение у людей, хорошо — это воодушевляет, — убежден Александр Лукашенко.

О намерении взяться за перестройку в спорте Лукашенко заявил 9 мая, комментируя неудачный старт белорусских хоккеистов на чемпионате мира в Париже.

— В хоккее провал, в футболе провал, в биатлоне, где мы всегда были наверху, — провал. Этого допустить мы не можем. Никто не скажет, что мы кому-то недоплатили или не профинансировали. Наверное, просто зажрались в некоторых видах спорта. Поэтому отрегулируем, — пообещал тогда Александр Лукашенко.

12 мая, согласовывая назначение Сергея Репкина ректором Белорусского государственного университета физической культуры, президент еще раз проанонсировал грядущие перемены.

— Вы должны знать, что мы начинаем серьезное переформатирование, если не капитальную встряску, всей сферы спорта. Мы не можем дальше терпеть это, — подчеркнул белорусский лидер.

После этого прокатилась волна внеочередных конференций в федерациях по различным видам спорта. Где-то на посту остались прежние руководители, как в гандболе и баскетболе . А вот в теннисе, несмотря на громкие успехи, Александра Шакутина неожиданно сменил Сергей Тетерин.

Поменялся председатель и в федерации волейбола, ее возглавил авторитетнейший в Европе арбитр Александр Пясецкий. Правда, в ходе конференции едва не случился неожиданный поворот, когда один из делегатов вдруг предложил избрать на пост главы федерации Наталью Кочанову, в прошлом игравшую в волейбол. Но выходить с таким вопросом к президенту страны функционеры не отважились.

Анекдотичная ситуация приключилась в федерации фехтования, где делегаты вдруг выбрали альтернативного кандидата , неожиданно озадачив госчиновников. В итоге были назначены перевыборы перевыборов , и председателем был все-таки избран согласованный наверху кандидат.

Председателя федерации хоккея Игоря Рачковского, который вместе со своей дружной командой Минск и Рига примут чемпионат мира по хоккею в 2021 году">привез из Кельна в Минск чемпионат мира-2021, этот успех не уберег от отставки. По возвращении на родину он тут же сложил полномочия, уступив пост губернатору Минской области Семену Шапиро.

Во время сегодняшней встречи с Натальей Кочановой касаясь недавнего назначения Семена Шапиро на пост председателя Федерации хоккея Беларуси, Александр Лукашенко подчеркнул, что новому руководителю ФХБ придется провести очень большую работу.

— Недавно избрали Семена Шапиро руководителем федерации. Ему надо начинать работать с первых дней. Очень большую работу придется провести. Я просил, чтобы его предупредили, что в нагрузку мы ему дадим крупное государственное поручение. Какой-то вырежем блок для контроля. Опыт его надо использовать", — сказал Александр Лукашенко.

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— Возникают кадровые вопросы по назначению губернатора, может, и губернаторов каких-то. Это непрерывный процесс — кадровый — мы останавливаться здесь не должны. Я хотел бы, чтобы вы мне кратко доложили по этому вопросу", — добавил президент.