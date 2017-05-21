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Лукашенко решил переформатировать белорусский спорт
22.05.2017 16:23 — Разное | Ежедневник
фото: sputnik.by
Александр Лукашенко поручил завершить процесс переформатирования в сфере спорта к Олимпийскому собранию. Это мероприятие запланировано на 30 мая.
Об этом президент заявил 22 мая на встрече с главой своей Администрации Натальей Кочановой.
"Вопрос переформатирования спорта. Особенно кадров. Притом не только федераций, но и государственных структур, Минспорта и так далее. Здесь когда мы закончим? - обозначил глава государства одну из тем предстоящего заседания. - Желательно, чтобы мы к 30 мая закончили этот процесс. Потому что на этот день, как я понимаю, назначено Олимпийское собрание".
Президент поручил, чтобы к этому масштабному мероприятию был подготовлен глубокий и всесторонний анализ процессов, которые происходят в спортивной отрасли.
"Я этот вопрос вам поручаю для контроля, потому что это главный идеологический вопрос. Мы никогда этого не скрывали. Главнейшая идеология - это спорт, - цитирует Александра Лукашенко его пресс-служба. - Соревнования спортивные смотрят миллионы. Это воздействие на людей. И если плохо играет команда, такое и настроение у людей, хорошо - это воодушевляет".
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Александр Лукашенко поручил завершить процесс переформатирования в сфере спорта к Олимпийскому собранию. Это мероприятие запланировано на 30 мая.
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