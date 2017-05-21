Молодой мужчина бросился под поезд в Пружанском районе

22 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Молодой мужчина погиб под колесами скорого поезда в Пружанском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника Пружанского РОВД Юрий Немирович.

Инцидент на железной дороге произошел 22 мая в 4 часа на станции Оранчицы. В это время здесь проходил скорый поезд сообщением Варшава-Москва. Со слов машиниста, вблизи моста через железнодорожные пути под состав неожиданно бросился мужчина. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось. Мужчина погиб на месте происшествия.

Следственно-оперативная группа установила личность погибшего. Им оказался житель города Пружаны 1985 года рождения. По факту проводится проверка.-0-