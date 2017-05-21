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Молодой мужчина бросился под поезд в Пружанском районе

22.05.2017 16:59 — Разное | БелТА  
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22 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Молодой мужчина погиб под колесами скорого поезда в Пружанском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника Пружанского РОВД Юрий Немирович.

Инцидент на железной дороге произошел 22 мая в 4 часа на станции Оранчицы. В это время здесь проходил скорый поезд сообщением Варшава-Москва. Со слов машиниста, вблизи моста через железнодорожные пути под состав неожиданно бросился мужчина. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось. Мужчина погиб на месте происшествия.

Следственно-оперативная группа установила личность погибшего. Им оказался житель города Пружаны 1985 года рождения. По факту проводится проверка.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Инцидент на железной дороге произошел 22 мая в 4 часа на станции Оранчицы. В это время здесь проходил скорый поезд сообщением Варшава-Москва. Со слов машиниста,...

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