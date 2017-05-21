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На открытой площадке неподалеку от Национальной библиотеки произошел пожар
22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. МЧС сообщает о пожаре на открытой площадке неподалеку от Национальной библиотеки. Такая информация размещена в официальном твиттер-аккаунте МЧС.
"В самом начале улицы Славинского - возгорание на открытой площадке. Подразделения МЧС приступили к тушению, подробнее позже", - сказано в сообщении.-0-
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"В самом начале улицы Славинского - возгорание на открытой площадке. Подразделения МЧС приступили к тушению, подробнее позже", - сказано в сообщении.
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