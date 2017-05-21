Умер советский и российский спортивный телекомментатор Владимир Перетурин

В Москве скончался телекомментатор Владимир Перетурин. 23 мая ему бы исполнилось 79 лет.



Фото: Татьяна Дорогутина, «Спорт-Экспресс»

Спортивный комментатор Владимир Перетурин умер в понедельник на 79 году жизни, сообщила РБК его супруга Ольга Перетурина.

— Да, подтверждаю. Сегодня днем мне позвонили из больницы, — заявила она, отвечая на вопрос РБК.

— Пять лет назад у него был инсульт. Он лежал, не вставая, был парализован. Пять лет он продержался. Но с 16 марта (2017 года. — РБК) началось резкое ухудшение состояния его здоровья. Несколько раз его госпитализировали: домой, потом обратно в больницу, у него падало давление, с почками начались проблемы. Последние две недели он находился в реанимации, — рассказала Ольга ​Перетурина.

Футбольный комментатор Константин Генич в беседе с РБК сказал, что с комментариями Владимира Перетурина «футбол смотреть было действительно очень приятно».

— Конечно, это большая утрата для всего мира спортивной журналистики. Многие выросли на репортажах Владимира Ивановича. Они были свободные, легкие — какая-то раскованность была в его притягательном голосе. У него была непередаваемая интонация, многие даже пытались его пародировать, — рассказал Генич.

По его словам, в последние годы Перетурин часто болел.

— 79 лет без одного дня — это хороший возраст. У него была насыщенная, богатая журналистская и футбольная жизнь. К сожалению, возраст и болезни берут свое, — добавил он.



Владимир Перетурин в 2016 году. Фото: Спорт-Экспресс

Владимир Перетурин стал телекомментатором в 1970 году, после окончания карьеры футболиста. Впервые он вышел в эфир на матче между футбольными сборными СССР и Югославии, подменив Николая Озерова, который не смог комментировать в течение нескольких минут из-за проблем со связью.

После этого Перетурин отработал на всех крупных футбольных и хоккейных соревнованиях, а также на Олимпиадах. Телекомментатор считался одним из лучших спортивных журналистов СССР, а затем России.

В 1980 году Перетурин запустил передачу «Футбольное обозрение», которая стала основной футбольной аналитической программой в СССР. «Футбольное обозрение» выходило в эфир почти 20 лет, за это время вышло более 900 выпусков.

Видео: losiaras1

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В 1997 году Перетурин получил премию «Стрелец» как лучший телекомментатор года. Тремя годами ранее журналист вошел в исполком РФС, где проработал до 2003 года.

В 1998 году Владимир ​Перетурин перенес свой первый инсульт, однако смог вернуться к работе. С 2003 года журналист перестал работать на телевидении.

В бытность футболистом выступал за кировское (1959−1961) и ленинградское (1962−1965) «Динамо», а также ленинградский «Автомобилист» (1966) и рыбинский «Сатурн» (1967). Играл на позиции защитника. Перетурин — победитель Спартакиады народов РСФСР (1959).