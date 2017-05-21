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Количество выявленных в первом квартале фальшивых денег сократилось на 2,3 процента

22.05.2017 17:21 — Разное | Ежедневник  
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Количество выявленных в первом квартале фальшивых денег сократилось на 2,3 процента

фото: tut.by

Количество выявленных в Беларуси в I квартале 2017 года поддельных денежных знаков сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,3%, сообщили в Национальном банке Беларуси в понедельник.

"По итогам первых трех месяцев 2017 г. работниками банковской системы Республики Беларусь было выявлено 270 поддельных денежных знаков, из которых 269 - поддельные банкноты, 1 - поддельная монета. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее количество выявленных поддельных денежных знаков уменьшилось на 2,3%", - проинформировали в Нацбанке.

Половина всех фальшивок - 48,1% - приходится на столицу, отметил регулятор. В общей сложности поддельные денежные знаки были изъяты в 25 населенных пунктах.

Чаще всего подделывались американские доллары и российские рубли, сообщили в Нацбанке.

"Основное количество выявленных поддельных денежных знаков составили доллары США - 43,7%. Доля поддельных российских рублей составила 37,8%, поддельных евро - 12,6%, поддельных белорусских рублей - 5,9%", - говорится в сообщении.

При этом, по российскому рублю и евро произошло существенное увеличение количества выявленных подделок.

"По итогам I квартала 2017 г. прирост количества выявленных поддельных российских рублей к аналогичному периоду прошлого года составил 47,8%, поддельных евро - 41,7%. Количество поддельных белорусских рублей в абсолютном выражении увеличилось на 13 банкнот. Количество выявленных поддельных долларов США сократилось на 29,8%", - отметили в Национальном банке.

Фальшивомонетчики чаще всего подделывают банкноты в 100 долларов, 5000 и 1000 российских рублей, 50 евро.

Причем подавляющее количество фальшивых долларов и евро - 89% и 84,8% соответственно - было изготовлено с использованием полиграфических технологий. Российские и белорусские рубли подделывают с помощью принтерных устройств, резюмировали в Нацбанке Беларуси.
 
 
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Количество выявленных в Беларуси в I квартале 2017 года поддельных денежных знаков сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,3%, сообщили в...

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