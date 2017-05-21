Азербайджан, Турция и Грузия проведут совместные военные учения

Азербайджан, Турция и Грузия в июне и сентябре 2017 года планируют провести совместные военные учения, заявил 22 мая в Тбилиси министр обороны Грузии Леван Изория после встречи со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым, сообщают грузинские СМИ. Об этом информирует агентство Trend .

"Динамика этого сотрудничества является очень позитивной и растущей. В этом году у нас будут совместные учения. Где-то через две недели силы специальных операций как Грузии, так и Азербайджана и Турции проведут совместные учения. В сентябре у нас будут также штабные компьютерные учения", - сказал Леван Изория.

Оборонные ведомства Турции, Грузии и Азербайджана стали интенсивно сотрудничать в трехстороннем формате с 2014 года. Тогда была заложена основа проведения министериала в трехстороннем формате на уровне глав оборонных ведомств. Министериал стал традиционным и проводится по очереди в каждой стране. Участники встречи обсуждают вопросы углубления сотрудничества в военной сфере между тремя странами и обеспечения стабильности и безопасности в регионе.-0-