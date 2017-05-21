Министры обороны Азербайджана и Грузии отмечают важность обеспечения региональной стабильности

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Главы оборонных ведомств Азербайджана и Грузии отметили важность обеспечения региональной стабильности. Переговоры двух министров Закира Гасанова и Левана Изориа состоялись в рамках официального визита азербайджанской делегации в Грузию, сообщает Министерство обороны Азербайджана. Об этом информирует Trend .

В ходе встречи был проведен обмен мнениями по перспективным направлениям сотрудничества в военной сфере, в областях военной медицины и военного образования, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

На встрече стороны особо отметили вклад Азербайджана и Грузии в безопасность и развитие двух государств.-0-