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Министры обороны Азербайджана и Грузии отмечают важность обеспечения региональной стабильности
Фото Trend
Главы оборонных ведомств Азербайджана и Грузии отметили важность обеспечения региональной стабильности. Переговоры двух министров Закира Гасанова и Левана Изориа состоялись в рамках официального визита азербайджанской делегации в Грузию, сообщает Министерство обороны Азербайджана. Об этом информирует
В ходе встречи был проведен обмен мнениями по перспективным направлениям сотрудничества в военной сфере, в областях военной медицины и военного образования, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
На встрече стороны особо отметили вклад Азербайджана и Грузии в безопасность и развитие двух государств.-0-
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В ходе встречи был проведен обмен мнениями по перспективным направлениям сотрудничества в военной сфере, в областях военной медицины и военного образования, а...
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