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Азербайджан выиграл медальный зачет IV Игр исламской солидарности
Азербайджан выиграл медальный зачет IV Игр исламской солидарности. Об этом сообщает
Всего в копилке сборной оказалось 162 медали: 75 золотых, 50 серебряных и 37 бронзовых.
Второе место в медальном зачете заняли спортсмены из Турции, на третьей строчке расположился Иран.
IV Игры исламской солидарности прошли в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта.-0-
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Второе место в медальном зачете заняли спортсмены из Турции, на третьей строчке расположился Иран.
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