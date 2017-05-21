Азербайджан выиграл медальный зачет IV Игр исламской солидарности. Об этом сообщает Trend .

Всего в копилке сборной оказалось 162 медали: 75 золотых, 50 серебряных и 37 бронзовых.

Второе место в медальном зачете заняли спортсмены из Турции, на третьей строчке расположился Иран.

IV Игры исламской солидарности прошли в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта.-0-