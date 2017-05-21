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Белорусы примут участие в киберспортивном турнире с призовым фондом в 60 тысяч долларов
C 3 по 5 ноября в Казани пройдет финал киберспортивного турнира «Кубок Вызова TNA». Принять участие в нем смогут как минимум девять команд из Беларуси,
Игроки сразятся в трех дисциплинах: Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive и World of Tanks. Столица Татарстана примет тридцать киберспортивных команд: по девять из каждой республики (по три в каждой игровой дисциплине) плюс три команды-победителя отборочных онлайн-турниров.
Предварительная квалификация состоится во второй половине лета. Детали о белорусских отборочных турах будут известны позже.
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Предварительная онлайн-квалификация состоится во второй половине лета.
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