Белорусы примут участие в киберспортивном турнире с призовым фондом в 60 тысяч долларов

C 3 по 5 ноября в Казани пройдет финал киберспортивного турнира «Кубок Вызова TNA». Принять участие в нем смогут как минимум девять команд из Беларуси, сообщает Белорусская Федерация киберспорта.



Турнир SL i-League StarSeries в Минске. Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Игроки сразятся в трех дисциплинах: Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive и World of Tanks. Столица Татарстана примет тридцать киберспортивных команд: по девять из каждой республики (по три в каждой игровой дисциплине) плюс три команды-победителя отборочных онлайн-турниров.

Предварительная квалификация состоится во второй половине лета. Детали о белорусских отборочных турах будут известны позже.