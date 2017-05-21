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Опубликована декларация Рамзана Кадырова, в ней два дома и квартира супруги

22.05.2017 17:38 — Разное | Tut.by  
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Совокупный доход главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в 2016 году составил свыше 11,46 млн руб. (373,6 тысячи белорусских рублей), следует из декларации, опубликованной на сайте администрации главы и правительства региона, сообщает РБК.

В 2015 году он заработал в общей сложности чуть более 6 млн рублей. Доходы супруги Кадырова несколько сократились — с 2,829 млн российских рублей в 2015 году до 2,1 млн рублей.

Согласно декларации, собственные доходы в 2016 году также имели двое из 12 несовершеннолетних детей, при этом каждый из них заработал свыше 9,95 млн рублей (это около более 320 тысяч белорусских рублей). Источник детских доходов в декларации не указан.

Собственных автомобилей никто из указанных в декларации членов семьи Кадырова не имеет. В списке недвижимости при этом значатся жилой дом площадью свыше 2344 кв. м и земельный участок площадью 3668 кв. м (находятся в собственности самого главы Чечни), а также квартира площадью почти 210 кв. м, которая принадлежит супруге руководителя региона. Кроме того, семья Кадыровых имеет в пользовании жилой дом площадью 300 кв.м. Все эти объекты, согласно декларации, находятся в России.

Официальных фотографий дома Рамазана Кадырова нет. Однако на его страничке ВКонтакте иногда появляются семейные фото в интерьерах.


Семейная встреча. Фото со страницы Рамазана Кадырова ВКонтакте.

Семейна встреча. Фото со страницы Рамазана Кадырова ВКонтакте.

Совместная молитва с сыновьями, фото со странице ВКонтакте.

«Сегодня день рождения дорогой ДОЧЕРИ Ашуры! Для нас с Ашурой это важнейшее событие. Посланник Аллаха (с а.в.) сказал, что Рай станет обязательным для того, кто имеет три дочери и относится к ним милосердно, проявляет о них заботу.
Всевышний Аллах даровал мне шесть дочерей. Старшие девочки стали Хафизами. Уверен, что придёт время и заявит о готовности сдать экзамен и маленькая Ашура. Она уже знает отдельные суры Корана! Я искренне желаю Ашуре крепкого здоровья, долгих лет счастливой жизни и удачи!» — запись Кадырова на стене ВКонтакте.


Рамзан Кадыров женат на односельчанке Медни Мусаевне Айдамировой, с которой познакомился еще в школе. У них двенадцать детей — десять своих и два усыновленных. Мать Рамзана Кадырова Аймани Несиевна Кадырова занимает пост руководителя Фонда имени Ахмата Кадырова (Рамзан — один из соучредителей фонда), который ведет в республике широкую благотворительную деятельность. В 2006 году Аймани Кадырова, по просьбе Рамзана, усыновила 16-летнего подростка, поскольку Рамзану не позволяла сделать это разница в возрасте. В 2007 году Аймани, опять же по его просьбе, усыновила еще одного, 15-летнего, подростка.

 
 
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Дети Кадырова в прошлом году зарабатывали почти столько же, сколько отец.

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