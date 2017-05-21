Международный паралимпийский комитет продлил отстранение России

Члены исполкома Международного паралимпийского комитета (МПК) единогласно проголосовали за продление отстранения Паралимпийского комитета России (ПКР). Об этом « Р-Спорт » заявил глава рабочей группы МПК Энди Паркинсон.

Заседание исполкома организации прошло в понедельник, 22 мая, в Барселоне. Глава МПК Филипп Крейвен отметил прогресс ПКР в восстановлении в правах и заявил, что решение о выступлении сборной России на ОИ-2018 будет принято в сентябре.

30 января этого года исполком МПК запретил российским паралимпийцам участвовать в отборе к зимним играм — 2018. В августе МПК отстранил сборную России от летней Паралимпиады 2016 года в полном составе и исключил ПКР из состава организации.

Решение было вынесено на основании данных из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. В нем утверждалось о систематическом применении запрещенных препаратов российскими спортсменами и существовании в стране государственной системы поддержки допинга.