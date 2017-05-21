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ЗиО-Подольск отгрузил оборудование для Белорусской АЭС

22.05.2017 17:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 мая — Sputnik. ПАО "ЗиО-Подольск" (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) изготовил и отгрузил на второй блок Белорусской АЭС комплектующие детали сепараторов-пароперегревателей, сообщили Sputnik в пресс-службе Росатома.

ЗиО-Подольск отгрузил оборудование для Белорусской АЭС
© Sputnik / Виктор Толочко
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Там уточнили, что общая масса отгруженной продукции составила 50 тонн.

"В этом году помимо комплектующих для блока № 2 Белорусской АЭС ПАО "ЗиО-Подольск" изготовил четыре комплекта сепараторов-пароперегревателей СПП-1200. Первые два комплекта готовятся к отправке на атомную станцию", — рассказали в пресс-службе.

Там напомнили, что предприятия АО "Атомэнергомаш" поставляют практически все ключевое оборудование для БелАЭС с реакторной установкой типа ВВЭР-1200. Прежде всего, это реакторы и ловушки расплава, трубопроводы, парогенераторы (изготавливает  АО "АЭМ-Технологии"), главный циркуляционный насос (АО "ЦКБМ"), насосы, системы охлаждения, вспомогательное оборудование машинного зала и др.

Как ранее сообщал Sputnik, Белорусская АЭС сооружается вблизи города Островец Гродненской области. Генподрядчиком строительства выступает Росатом, станция строится за счет российского кредита.

БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт. Для ее строительства выбран проект "АЭС-2006" — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 +" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства.

 
Теги: Минск
 
 
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Предприятие машиностроительного дивизиона Росатома поставило комплектующие детали сепараторов для второго блока БелАЭС.

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