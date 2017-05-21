ЗиО-Подольск отгрузил оборудование для Белорусской АЭС

МИНСК, 22 мая — Sputnik. ПАО "ЗиО-Подольск" (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) изготовил и отгрузил на второй блок Белорусской АЭС комплектующие детали сепараторов-пароперегревателей, сообщили Sputnik в пресс-службе Росатома.



© Sputnik / Виктор Толочко Как строят БелАЭС: редкие кадры с высоты первого блока 19

Там уточнили, что общая масса отгруженной продукции составила 50 тонн.

"В этом году помимо комплектующих для блока № 2 Белорусской АЭС ПАО "ЗиО-Подольск" изготовил четыре комплекта сепараторов-пароперегревателей СПП-1200. Первые два комплекта готовятся к отправке на атомную станцию", — рассказали в пресс-службе.

Там напомнили, что предприятия АО "Атомэнергомаш" поставляют практически все ключевое оборудование для БелАЭС с реакторной установкой типа ВВЭР-1200. Прежде всего, это реакторы и ловушки расплава, трубопроводы, парогенераторы (изготавливает АО "АЭМ-Технологии"), главный циркуляционный насос (АО "ЦКБМ"), насосы, системы охлаждения, вспомогательное оборудование машинного зала и др.

Как ранее сообщал Sputnik, Белорусская АЭС сооружается вблизи города Островец Гродненской области . Генподрядчиком строительства выступает Росатом, станция строится за счет российского кредита.

БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт. Для ее строительства выбран проект "АЭС-2006" — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 +" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства.