|
ЗиО-Подольск отгрузил оборудование для Белорусской АЭС
22.05.2017 17:39 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 мая — Sputnik. ПАО "ЗиО-Подольск" (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) изготовил и отгрузил на второй блок Белорусской АЭС комплектующие детали сепараторов-пароперегревателей, сообщили Sputnik в пресс-службе Росатома.
© Sputnik / Виктор Толочко
Там уточнили, что общая масса отгруженной продукции составила 50 тонн.
"В этом году помимо комплектующих для блока № 2 Белорусской АЭС ПАО "ЗиО-Подольск" изготовил четыре комплекта сепараторов-пароперегревателей СПП-1200. Первые два комплекта готовятся к отправке на атомную станцию", — рассказали в пресс-службе.
Там напомнили, что предприятия АО "Атомэнергомаш" поставляют практически все ключевое оборудование для БелАЭС с реакторной установкой типа ВВЭР-1200. Прежде всего, это реакторы и ловушки расплава, трубопроводы, парогенераторы (изготавливает АО "АЭМ-Технологии"), главный циркуляционный насос (АО "ЦКБМ"), насосы, системы охлаждения, вспомогательное оборудование машинного зала и др.
Как ранее сообщал Sputnik,
БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт. Для ее строительства выбран проект "АЭС-2006" — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 +" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предприятие машиностроительного дивизиона Росатома поставило комплектующие детали сепараторов для второго блока БелАЭС.
|
Архив (Разное)
Комментарии