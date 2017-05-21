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Находящегося в розыске гражданина Армении задержали в Национальном аэропорту Минск

22.05.2017 17:54 — Разное | БелТА  
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Находящегося в розыске гражданина Армении задержали в Национальном аэропорту Минск

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Находящегося в розыске гражданина Армении задержали в Национальном аэропорту Минск, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Пограничники выявили гражданина при оформлении рейса Минск-Киев 20 мая. После разбирательства выяснилось, что 35-летний мужчина находится в розыске по СНГ органами внутренних дел России за преступление, предусмотренное ч.1 ст.226 УК Российской Федерации (хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Гражданин Армении передан сотрудникам минского отдела внутренних дел на воздушном транспорте.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Гражданин Армении передан сотрудникам минского отдела внутренних дел на воздушном транспорте.

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